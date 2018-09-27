Нацбанк снизил гривну на 8 копеек

Национальный банк Украины на четверг, 27 сентября, ослабил официальный курс гривны на 8 копеек — до 28,1428 грн за доллар против 28,0612 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 33,0313 грн против 33,0477 грн накануне.