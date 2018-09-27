В столице горел Минский рынок

В Киеве ликвидировали пожар на рынке в Оболонском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ДСНС Украины в г. Киеве.
«Сегодня, 27 сентября, в 3:26 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Маршала Тимошенко, 14, что в Оболонском районе Киева», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к месту вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытии к месту происшествия было установлено, что произошло загорание в павильонах на рынке.
Пожар на площади 200 кв. м в 04:20 удалось локализовать, при этом предотвратив распространение пламени по всей площади торговых павильонов, а в 4:49 — ликвидировать.
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Информации о жертвах и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.
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