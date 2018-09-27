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Менеджера Приватбанка поймали на продаже данных клиентов

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Менеджера Приватбанка поймали на продаже данных клиентов

Менеджер ПАО КБ «Приватбанк» в Ривненском филиале учреждения продавал данные клиентов. Об этом говорится в решении Ривненского городского суда, который в судебном заседании 20 сентября рассматривал соответствующее представление органов прокуратуры, передает Укринформ.

Как отмечается, во время досудебного расследования правоохранительными органами были установлены неоднократные факты, когда в феврале 2018 года осужденный, находясь на своем рабочем месте в ПАО КБ «Приватбанк», за денежное вознаграждение в размере 400 грн с помощью сети интернет, через мессенджер Telegram отправлял заказчику информацию о клиентах банка, которая является банковской тайной.

Обвиняемый свою вину признал.

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Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.354 (Принятие предложения работником по осуществлению или неосуществлению каких-либо действий с использованием занимаемого положения), ч.2 и ч3 ст.362 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированные перехват или копирование информации, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах).

В то же время суд освободил обвиняемого от заключения, установив ему наказание с испытанием и испытательным сроком в 1 год.

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