«Укрзализныця» представила новый логотип

Новый логотип для «Укрзализныци» бесплатно разработало креативное агентство Galagan. Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. главы УЗ Евгений Кравцов.

Основой лого стали две полоски, которые символизируют поезд в движении, рядом с аббревиатурой «УЗ».

В компании говорят, что цвета имеют особое значение: индиго символизирует современность, белый — прозрачность и отсутствие коррупции, а оранжевый — активность и динамику.

28 сентября компания запускает поезд четырех столиц «Киев-Минск-Вильнюс-Рига», который уже будет забрендирован по-новому.