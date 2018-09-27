Украина не будет платить России за электроснабжение Донбасса

Подольский районный суд Киева не признал решение Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП России о взыскании долга за поставки российской электроэнергии на территорию Луганской и Донецкой областей в 2014-2015 годах.

Об этом в четверг сообщила адвокатская компания «Ильяшев и Партнеры», представляющая интересы ответчика — ГП «Укринтерэнерго».

Суд отказал в признании и исполнении решения российского суда о взыскании с ГП «Укринтерэнерго» $6,7 млн в пользу российского ЗАО «Интер РАО ЕЭС».

«Спор касается поставок российской электроэнергии на территорию Луганской и Донецкой областей в 2014-2015 годах. Суд полностью отказал в удовлетворении ходатайства и постановил, что украинское госпредприятие не обязано выплачивать 190 млн гривен ($6,7 млн) в пользу российского монополиста», — заявил старший партнер юридической фирмы Роман Марченко.