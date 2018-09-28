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Новые iPhone официально появятся в Украине почти через месяц

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Новые iPhone официально появятся в Украине почти через месяц

Официальный дистрибьютор техники Apple в Украине компания "Асбис-Украина" объявила дату старта официальных продаж новых iPhone, а также других новинок американского производителя электроники. Об этом сообщает Delo.ua.

Флагманские iPhone Xs и iPhone Xs Max, а также Apple Watch Series 4 появятся в розничных сетях 19 октября 2018 года.

Официальных цен пока в "Асбис-Украина" не озвучивают. Обещают это сделать 12 октября.

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Сейчас на маркетплейсе Rozetka.ua неофициально уже доступны "яблочные" новинки. Так, цена на iPhone Xs стартует от 43 299 грн, а на iPhone Xs Max — от 49 999 грн.

iPhone
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