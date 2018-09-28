РПЦ прервет каноническое общение с Константинополем в случае предоставления автокефалии Украине

Русская православная церковь (РПЦ) прервет каноническое общение с Константинополем в случае присвоения автокефалии раскольнической церкви в Украине со стороны Константинопольского патриархата. Об этом журналистам в пятницу сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Мы говорим о том, что если задекларированный проект так называемой автокефалии будет реализован, то мы прервем евхаристическое общение», — сказал он.

Легойда также заявил, что начало процесса автокефалии украинской церкви со стороны Константинопольского патриархата спровоцируют в Украине новые захваты православных храмов радикалами.

«Постоянно, к сожалению, раскольнические организации на Украине предпринимают попытки захвата храмов Сегодня поступила такая новость из Ивано-Франковской области: пострадали люди при этом захвате. Поэтому, конечно, если будет реализован план автокефалии, можно предположить с высокой долей вероятности, что активизируются новые попытки захватов храмов», — сказал он.

Напомним, что в Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата (МП). В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.