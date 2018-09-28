Митингующие на Банковой напали на лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко

На лидера партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко напали участники акции «Ночь на Банковой», которая продолжается уже около суток в Киеве.
Гриценко, который подошел к протестующим, обвинили в желании «попиариться» и «потереться» возле людей, как на Майдане, и назвали «бандитом». Политику было некомфортно, потому что никто из участников акции за него не вступился. Каким-то чудом обошлось без прямого столкновения.
Напомним, что вчера около 500 человек собралось на акцию «Ночь на баночной», цель которой заставить власть провести расследование волны нападения на активистов, которая в последнее время прокатилась по стране.
Ранее экс-главный редактор «Forbes Украина» Владимир Федорин поставил под сомнение результаты социологического исследования, согласно которому, в рейтинге доверия к украинским политикам первое место получил Анатолий Гриценко.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016