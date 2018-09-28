Митингующие на Банковой напали на лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко

На лидера партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко напали участники акции «Ночь на Банковой», которая продолжается уже около суток в Киеве.

Гриценко, который подошел к протестующим, обвинили в желании «попиариться» и «потереться» возле людей, как на Майдане, и назвали «бандитом». Политику было некомфортно, потому что никто из участников акции за него не вступился. Каким-то чудом обошлось без прямого столкновения.

Напомним, что вчера около 500 человек собралось на акцию «Ночь на баночной», цель которой заставить власть провести расследование волны нападения на активистов, которая в последнее время прокатилась по стране.

Ранее экс-главный редактор «Forbes Украина» Владимир Федорин поставил под сомнение результаты социологического исследования, согласно которому, в рейтинге доверия к украинским политикам первое место получил Анатолий Гриценко.