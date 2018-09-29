ООН примет резолюцию по Крыму, - Порошенко

ООН примет резолюцию по Крыму, где назовет Россию страной-оккупантом. Об этом заявил президент Петр Порошенко в субботу на открытии Х международного экономического форума в Харькове, передает УП.
«Точно будет принята резолюция ООН по Крыму, где Россия будет названа государством, которое оккупирует незаконно украинскую территорию», — сказал Порошенко.
Он отметил, что основной целью его визита на Генассамблею ООН было «активнее привлечь ООН к процессу деоккупации Крыма и Донбасса».
«Нам многое удалось», — сказал президент.
По его словам, в ООН было продемонстрировано, что Россия по-прежнему находится в международной изоляции. Порошенко также рассказал, что его встреча с американскими инвесторами в Нью-Йорке «прошла абсолютно блестяще».
«Мы впервые не услышали никаких замечаний к украинской власти», — похвастался он. «Иностранные инвесторы точно верят в перспективу Украины», — добавил президент.
Как сообщалось, 26 сентября во время выступления на 73-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке президент Петр Порошенко призвал принять резолюцию Генсамблеи ООН о соблюдении прав человека в оккупированном РФ Крыму.
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