ООН примет резолюцию по Крыму, - Порошенко

ООН примет резолюцию по Крыму, где назовет Россию страной-оккупантом. Об этом заявил президент Петр Порошенко в субботу на открытии Х международного экономического форума в Харькове, передает УП.

«Точно будет принята резолюция ООН по Крыму, где Россия будет названа государством, которое оккупирует незаконно украинскую территорию», — сказал Порошенко.

Он отметил, что основной целью его визита на Генассамблею ООН было «активнее привлечь ООН к процессу деоккупации Крыма и Донбасса».

«Нам многое удалось», — сказал президент.

По его словам, в ООН было продемонстрировано, что Россия по-прежнему находится в международной изоляции. Порошенко также рассказал, что его встреча с американскими инвесторами в Нью-Йорке «прошла абсолютно блестяще».

«Мы впервые не услышали никаких замечаний к украинской власти», — похвастался он. «Иностранные инвесторы точно верят в перспективу Украины», — добавил президент.

Как сообщалось, 26 сентября во время выступления на 73-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке президент Петр Порошенко призвал принять резолюцию Генсамблеи ООН о соблюдении прав человека в оккупированном РФ Крыму.