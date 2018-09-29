МВД увеличит свое присутствие в Азовском море, - Аваков

Министерство внутренних дел Украины (МВД) увеличивает свое присутствие в акватории Азовского моря. Для этого создана часть водолазных поисково-спасательных работ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщил глава министерства Арсен Аваков, передает РБК-Украина.
«Российская Федерация, оккупировав Крым и часть Донбасса, продолжает наступать на наш суверенитет. В том числе, в пределах акватории Азовского моря. Именно поэтому, мы увеличиваем присутствие подразделений МВД, а именно компоненты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы», — сказал министр.
По его словам, часть водолазных поисково-спасательных работ в акватории Азовского моря ГСЧС будет действовать как подразделение. Его укомплектовано четырьмя плавсредствами. Всего здесь будет работать 54 сотрудника.
«Одна из основных задач части — гуманитарное разминирование водных объектов и спасение граждан», — добавил Аваков.
В свою очередь глава ГСЧС Николай Чечеткин напомнил, что в 2014 году донецкий гарнизон Госслужбы потерял 80% техники и более 50% инфраструктуры.
Начиная с 2014 года работники ГСЧС разминировали свыше 25 тысяч гектаров территорий и очистили 100 гектаров акваторий от взрывчатки. Также было уничтожено свыше 161 тысячи взрывоопасных предметов различного типа.
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