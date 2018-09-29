Вузы должны получить большую поддержку, но пока нет такой возможности, - Гройсман

Высшие учебные заведения в Украине нуждаются в новом уровне поддержки, но власти страны пока ограничены в соответствующих возможностях, констатирует премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Высшая школа должна получить новый уровень поддержки. Мы начали со средней школы — там произошло повышение зарплат. Следующий шаг — сделать то же для преподавателей вузов. Я бы хотел иметь градацию справедливости. Но я ограничен в своих возможностях. Тянет (средства) война и 400 млрд (грн — ИФ) долгов. Если мы их не отдадим, это приведет к дефолту, а следовательно, обесцениванию доходов каждой семье», — цитирует В.Гройсмана пресс-служба Кабинета министров.
По словам премьера, большая часть его рабочего времени приходится на поиск того баланса, который позволит обеспечить ключевые интересы и цели государства.
«Я ищу, как сбалансировать потребности, как отбить атаку популизма, как позволить стране крепнуть. Экономика начала расти — 3,8% (рост ВВП — ИФ). Это неплохо, ведь в номинале такой рост — это миллиарды гривень. А значит — новые рабочие места, налоги... Будем искать возможности и делать шаги навстречу вам, преподавателям и ученым», — заверил В.Гройсман.
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