Вузы должны получить большую поддержку, но пока нет такой возможности, - Гройсман

Высшие учебные заведения в Украине нуждаются в новом уровне поддержки, но власти страны пока ограничены в соответствующих возможностях, констатирует премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Высшая школа должна получить новый уровень поддержки. Мы начали со средней школы — там произошло повышение зарплат. Следующий шаг — сделать то же для преподавателей вузов. Я бы хотел иметь градацию справедливости. Но я ограничен в своих возможностях. Тянет (средства) война и 400 млрд (грн — ИФ) долгов. Если мы их не отдадим, это приведет к дефолту, а следовательно, обесцениванию доходов каждой семье», — цитирует В.Гройсмана пресс-служба Кабинета министров.

По словам премьера, большая часть его рабочего времени приходится на поиск того баланса, который позволит обеспечить ключевые интересы и цели государства.

«Я ищу, как сбалансировать потребности, как отбить атаку популизма, как позволить стране крепнуть. Экономика начала расти — 3,8% (рост ВВП — ИФ). Это неплохо, ведь в номинале такой рост — это миллиарды гривень. А значит — новые рабочие места, налоги... Будем искать возможности и делать шаги навстречу вам, преподавателям и ученым», — заверил В.Гройсман.