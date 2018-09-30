США допускают возможность морской блокады России

Министр внутренних дел США Райан Зинке, выступая на организованном Альянсом потребителей энергии промышленном мероприятии в Питтсбурге, заявил, что Соединенные Штаты могут организовать морскую блокаду России, чтобы «не допустить ее контроля над энергопоставками в страны Ближнего востока, как это сейчас происходит в Европе». Слова главы ведомства приводит американская газета Washington Examiner.

«У США, с нашим флотом, есть такая способность следить за тем, чтобы морские пути были открыты и, если необходимо, блокировать их чтобы убедиться, что их российская энергия не выходит на рынок», — заявил министр.

На мероприятии, как указывает издание, он присутствовал для того, чтобы объяснить, почему гидравлический разлом или фрейкинг (метод добычи газа, при котором в горных породах путем впрыскивания смеси песка и воды создаются трещины), а также сланцевый бум дали США преимущество перед их конкурентами на энергетическом рынке в России и Иране и сделали Штаты менее зависимыми от иностранных источников энергии.

«Россия использует один и тот же подход», — сообщил Зинке, говоря о том, что российская экономика, по его данным, зависит от способности продавать энергоносители. «Я считаю, что причина, по которой они [россияне] находятся на Ближнем Востоке, заключается в том, что они хотят поставлять туда энергоресурсы так же, как и в Восточную Европу», — добавил министр.

«Существует военный вариант влияния, которого я бы предпочел избежать, но есть и экономический вариант», — заметил Зинке. Подобные меры, по его словам, заключаются в давлении и вытеснении энергоресурсов стран с рынка. Их Штаты, как считает глава американского ведомства, могут применить к Ирану и России.

«Мы можем это сделать, потому что Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем нефти и газа», — заключил министр.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее неоднократно выступала против российских энергетических проектов в Европе. Вашингтон считает, что Россия использует природные ресурсы для политического давления на западные страны.