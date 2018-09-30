Египет вышел на полное самообеспечение газом

Египет прекращает импорт газа из-за рубежа в связи с переходом на полное самообеспечение. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Тарик аль-Мулла, передает в воскресенье издание Al Watan.
По словам министра, отказ от импорта позволит сэкономить казне порядка 27 млрд египетских фунтов ($1,5 млрд), которые будут направлены на экономические реформы.
Дальнейшая цель страны - превратиться в региональный газовый центр. Как сообщил министр, на минувшей неделе была отгружена последняя партия СПГ из-за рубежа. По данным миннефти, в сентябре добыча газа достигла 6,6 млрд куб. футов в день, в то время, как еще в июле эта цифра составляла только 6 млрд куб. футов.
Ранее Каир неоднократно заявлял о планах до конца текущего года полностью отказаться от импорта газа и перейти на его экспорт уже в следующем году. При этом Египет поставил целью увеличение на 50% добычи природного газа к середине 2018 года и дальнейшее наращивание этих показателей. В ближайшие четыре года в Средиземноморье планируется реализовать 16 проектов в газовой сфере общей стоимостью в $25 млрд. Кроме того, за последние четыре года в нефтегазовой сфере было реализовано еще 24 проекта с инвестиционным капиталом в $2,16 млрд, которые привели к добыче 1,4 млрд куб. м газа и 26 тыс. баррелей конденсата.
В конце года Каир планирует объявить международный тендер на разработку и освоение газовых месторождений на Красном море. В настоящее время наиболее перспективными из реализуемых проектов являются газовое поле Эз-Зохр, где Египет стремится выйти на уровень добычи в 7,2 млрд куб. м газа в день, а также ряд других проектов, включая поля в Западной дельте Нила, к северу от Александрии на шельфе Средиземного моря.
До революции 2011 года Египет не только был в состоянии за счет внутреннего рынка удовлетворять потребности в газе, но и экспортировать сжиженный природный газ в Израиль и Иорданию. Однако из-за нестабильной политической ситуации все работы по геологоразведке и проекты по увеличению добычи природного газа в Египте были приостановлены. На фоне снижения объемов производства внутреннее потребление газа все эти годы росло, что привело к дефициту этого вида топлива в стране, в результате чего остро встал вопрос об импорте его из-за рубежа. В прошлом году импорт газа составил порядка 31,1 млн куб. м в день.
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