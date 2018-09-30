Войти
Порошенко пообещал в этом году 4% рост ВВП Украины
заявление
Порошенко пообещал в этом году 4% рост ВВП Украины
Трамп одобрил выделение Украине $250 млн на оборону
официально
Трамп одобрил выделение Украине $250 млн на оборону

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Египет вышел на полное самообеспечение газом

272

Египет прекращает импорт газа из-за рубежа в связи с переходом на полное самообеспечение. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Тарик аль-Мулла, передает в воскресенье издание Al Watan.

По словам министра, отказ от импорта позволит сэкономить казне порядка 27 млрд египетских фунтов ($1,5 млрд), которые будут направлены на экономические реформы.

Дальнейшая цель страны - превратиться в региональный газовый центр. Как сообщил министр, на минувшей неделе была отгружена последняя партия СПГ из-за рубежа. По данным миннефти, в сентябре добыча газа достигла 6,6 млрд куб. футов в день, в то время, как еще в июле эта цифра составляла только 6 млрд куб. футов.

Ранее Каир неоднократно заявлял о планах до конца текущего года полностью отказаться от импорта газа и перейти на его экспорт уже в следующем году. При этом Египет поставил целью увеличение на 50% добычи природного газа к середине 2018 года и дальнейшее наращивание этих показателей. В ближайшие четыре года в Средиземноморье планируется реализовать 16 проектов в газовой сфере общей стоимостью в $25 млрд. Кроме того, за последние четыре года в нефтегазовой сфере было реализовано еще 24 проекта с инвестиционным капиталом в $2,16 млрд, которые привели к добыче 1,4 млрд куб. м газа и 26 тыс. баррелей конденсата.

В конце года Каир планирует объявить международный тендер на разработку и освоение газовых месторождений на Красном море. В настоящее время наиболее перспективными из реализуемых проектов являются газовое поле Эз-Зохр, где Египет стремится выйти на уровень добычи в 7,2 млрд куб. м газа в день, а также ряд других проектов, включая поля в Западной дельте Нила, к северу от Александрии на шельфе Средиземного моря.

Читайте также: «Альтернатива для Германии» вышла на второе место в опросах

До революции 2011 года Египет не только был в состоянии за счет внутреннего рынка удовлетворять потребности в газе, но и экспортировать сжиженный природный газ в Израиль и Иорданию. Однако из-за нестабильной политической ситуации все работы по геологоразведке и проекты по увеличению добычи природного газа в Египте были приостановлены. На фоне снижения объемов производства внутреннее потребление газа все эти годы росло, что привело к дефициту этого вида топлива в стране, в результате чего остро встал вопрос об импорте его из-за рубежа. В прошлом году импорт газа составил порядка 31,1 млн куб. м в день.

Египет
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 30 сентября 2018
Суббота, 29 сентября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Три правила, чтобы начать новую жизнь

Меняться тяжело. Недостаточно просто прочитать книгу о том, как быть успешным, и затем неожиданно добиться успеха. Первый шаг – «отфильтровать». Отфильтровать жизнь. Тогда вы будете готовы к тому, чтобы начать новую жизнь. Но сначала… три привычки.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Когда говорят о приватизации, они нам врут

Нам врут. Нам открыто и беззастенчиво врут. Все аргументы, что касаются вопроса приватизации, являются манипуляцией и враньем. Врут про приватизацию в развитых странах. Когда показывают картинки, что в развитых странах осталось не больше десятка госкомпаний. Врут, не показывая реальную картину. Не показывают Сингапур, где госкомпании контролируют по разным оценкам от 30% до 50% ВВП. Врут, что в частных руках они станут лучше.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Лебедь – Витренко – Мураев или Ледоколы раскола

Политические технологи похожи на военных стратегов: каждый из них мечтает воспроизвести на практике некую блестящую операцию, вошедшую в историю. Так выдающийся прусско-германский стратег Альфред фон Шлиффен в своем эпохальном труде «Канны» показал, как на протяжении столетий полководцы пытались воспроизвести на поле боя разгром римского войска карфагенскими наемниками под Каннами путем окружения меньшими, но более маневренными силами превосходящих по численности, но уступающих в подвижности противников. У политтехнологов постсоветского пространства аналогом военных Канн является электоральная победа Бориса Ельцина в 1996 году и ее «младшая сестра» – успех Леонида Кучмы в 1999-м.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016