Владельцы новых iPhone жалуются на качество фото, которые делает телефон

Функция улучшения снимков фронтальной камеры на новых iPhone XS и iPhone XS Max оставила недовольными многих пользователей. Об этом сообщает Business Insider, назвав проблему «бьютигейтом» (по аналогии с «бендгейтом» — скандалом со сгибанием iPhone 6 Plus).

При съемке лица на фронтальную камеру новых моделей снимок получается светлее и в более теплых цветах. При желании это можно исправить редактированием. А вот чрезмерно сглаженную кожу лица исправить уже не получится. В итоге детализация снимков на новых моделях хуже, чем на старых.

Более того, эту функцию невозможно отключить. Об этом не говорилось на презентации Apple, не упоминается о функции и в описании устройств на официальном сайте компании.

По данным сайта 9To5Mac, Apple уже связалась с одним из авторов жалоб — блогером Абдулом Дремали (Abdul Dremali). Он сообщил, что компания начала активно работать над решением проблемы.

Напомним, iPhone Xs, iPhone Xs Max и Apple Watch Series 4 появятся в розничных сетях в Украине 19 октября 2018 года.

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