Порошенко поговорил по телефону с Меркель

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в рамках которого обсудил ее предстоящий визит в Украину.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства.

«Речь шла о перспективах продолжения санкций против Российской Федерации. Собеседники договорились продолжить миротворческие усилия и контакты на высшем уровне для освобождения украинских территорий от российской агрессии. Собеседники также обсудили повестку дня визита Ангелы Меркель в Украину, который состоится этой осенью», — говорится в сообщении.