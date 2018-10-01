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АМКУ расследует повышение цен на цифровые ТВ-тюнеры

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АМКУ расследует повышение цен на цифровые ТВ-тюнеры

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование причин возможного завышения цен на телевизионные тюнеры цифрового эфирного телевизионного сигнала в стандарте DVB-T2, сообщается на сайте комитета.

«Вопрос цен на такие тюнеры является чрезвычайно важным, любые злоупотребления в этой сфере, в случае их наличия, недопустимы», — подчеркивают в АМКУ.

Как сообщили в пресс-службе комитета, расследование начато в связи с регистрацией ряда обращений и жалоб граждан по данному вопросу, а также по просьбе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания учитывать возможное резкое увеличение спроса среди населения на ТВтюнеры.

АМКУ направил требования о предоставлении разъяснений таким компаниям, как «Розетка», "Сав-Дистрибьюшн«(ТМ «Фокстрот»), «Диеса» (ТМ «Эльдорадо»), «Алло», «Комфи Трейд» (ТМ COMFY) и ряду других сетей.

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Согласно данным Нацсовета по вопросам телерадиовещания, эфирным способом приема телесигнала пользуется 32,3% домохозяйств в Украине, из них только 8% принимают эфирный сигнал в цифровом стандарте.

Отключение аналогового телевещания по всей территории Украины за исключением территорий с особенным режимом вещания стартовало с 1 сентября 2018 года.

АМКУ, тюнер, DVB-T2
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