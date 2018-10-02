В Турции массовые аресты лиц, подозреваемых в экономических преступлениях

Генпрокуратура Стамбула санкционировала задержание 417 человек, подозреваемых в экономических преступлениях. Как сообщают во вторник местные СМИ, полицейские рейды начались утром.

Эти лица подозреваются в отмывании денег, действиях, наносящих вред экономике и финансовой системе страны. Считается, что общий объем полученных и переведенных за границу нарушителями средств превышает $400 млн.