Нацбанк укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 2 октября 2018 года, укрепил официальный курс гривны на 6 копеек - до 28,2127 грн за доллар против 28,2699 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,7436 грн против 32,7253 грн накануне.