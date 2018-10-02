МИД Украины будет учить ведущие мировые СМИ правильно писать слово «Киев»

Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine 2 октября начинает онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой будет обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города (#KyivNotKiev). Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«Каждый день в течение кампании на страницах МИД Украины в Facebook и Twitter будут появляться посты, содержащие случаи некорректного употребления названия Киев как Kiev ведущими иностранными СМИ такими как The New York Times, BBC, Reuters и другие», — говорится в сообщении.

В МИД пригласили всех неравнодушных граждан Украины и ее друзей присоединиться к кампании.