МИД Украины будет учить ведущие мировые СМИ правильно писать слово «Киев»

Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine 2 октября начинает онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой будет обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города (#KyivNotKiev). Об этом сообщает пресс-служба МИД.
«Каждый день в течение кампании на страницах МИД Украины в Facebook и Twitter будут появляться посты, содержащие случаи некорректного употребления названия Киев как Kiev ведущими иностранными СМИ такими как The New York Times, BBC, Reuters и другие», — говорится в сообщении.
В МИД пригласили всех неравнодушных граждан Украины и ее друзей присоединиться к кампании.
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