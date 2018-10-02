Войти
Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС
торговля
Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС
В Кремле не знают, откуда появилась информация об обмене Сенцова на россиян
права человека
В Кремле не знают, откуда появилась информация об обмене Сенцова на россиян

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

инвестиции
RSS

ЕБРР инвестирует в 2019 году в страны Восточного партнерства 1,5-2 млрд евро

161
ЕБРР инвестирует в 2019 году в страны Восточного партнерства 1,5-2 млрд евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует в 2019 году инвестировать в проекты в 6 странах бывшего СССР, входящих в программу «Восточное партнерство», 1,5-2 млрд евро, что соответствует среднему объему инвестиций банка в эти государства в последние годы, сообщил «Интерфаксу» управляющий директор по финансовым институтам ЕБРР Франсис Малиж.

Речь идет об Украине, Беларуси, Молдове, Армении, Грузии и Азербайджане.

«В этот регион мы инвестируем 1,5-2 млрд евро в год. Сумма эта разнится от страны к стране и от года к году. Иногда мы инвестируем больше в Белоруссию, меньше в Украину, больше в Азербайджан меньше в Грузию. Это все зависит от проекта. Надеюсь, что такого рода масштаб сохранится и в будущем», — сказал Ф.Малиж.

Он добавил, что у ЕБРР нет жестко оговоренного плана инвестиций в каждую из этих стран. «Процесс идет снизу вверх. Мы пытаемся найти проекты, которые достойны финансирования. Мы сначала находим сделку, которая была бы интересной, привлекательной. Если сделка привлекательная, то мы ее финансируем», — пояснил представитель ЕБРР.

Читайте также: Лукашенко передумал и отменил запрет на продажу алкоголя ночью

«Восточное партнерство» — проект Евросоюза по развитию интернациональных связей с шестью странами бывшего СССР — Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией, Грузией, Беларусью.

ЕБРР, инвестиции
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 2 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Нужно ли в Украине новое министерство инноваций и промышленности

Сейчас в Украине остро не хватает адвоката промышленного и инновационного развития. МЭРТ с этим вопросом не справляется. Несмотря на то, что ключевой задачей МЭРТ должно являться экономической развитие, это министерство преследует свои, только понятные ему интересы. И в целом создаётся впечатление, что МЭРТ ищет пути максимально выжать все возможное из текущей ситуации, вместо поиска реальных путей развития.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О росте ВВП и комсомоле

Динамика ВВП – любимая тема политиков и экономистов, полемистов и демагогов. Но любая наблюдаемая статистическая закономерность склонна к разрушению, как только на нее оказывается давление с целью управления экономикой. Т.е., измерение ВВП, если ВВП становится целью, в значительной мере теряет свой изначальный смысл. Почему? Приведу пример – любимый теми же политиками и экономистами, полемистами и демагогами рейтинг Doing Business. После того как этот рейтинг стал очень популярным, власти многих стран стали обозначать цели по позициям в нем (украинская власть – не исключение). И во все большей степени это стало «подгонкой» данных под методологию рейтинга, нежели реальным улучшением бизнес-климата в стране.
Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Три правила, чтобы начать новую жизнь

Меняться тяжело. Недостаточно просто прочитать книгу о том, как быть успешным, и затем неожиданно добиться успеха. Первый шаг – «отфильтровать». Отфильтровать жизнь. Тогда вы будете готовы к тому, чтобы начать новую жизнь. Но сначала… три привычки.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016