Кабмин определился со стартовой ценой продажи «Центрэнерго»

Кабинет министров предлагает установить стартовую цену продажи 78,3% акций энергогенерирующей компании «Центрэнерго» в 5,984 млрд грн, свидетельствует соответствующий проект правительственного постановления, передает «Интерфакс-Украина».
«На заседании правительства планируем рассмотреть вопрос условий приватизации «Центрэнерго», — написал в соцсети Facebook министр Кабинета министров Александр Саенко в среду.
Как сообщалось, ранее советник по приватизации ПАО «Центрэнерго» Ernst&Young z Corporate Finance sp.k (польское подразделение EY) предлагал установить стартовую цену 78,3% акций энергогенерирующей компании на уровне $225,479 млн (5,984 млрд грн).
Наряду с этим проект постановления, среди условий продажи госпакета акций данного предприятия, предлагает утвердить обязательство учитывать рекомендации экологического аудита, проведенного 16 мая 2018 года по заказу Фонда госимущества Украины.
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