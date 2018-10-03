Следовавшее под украинским флагом судно с мигрантами задержано в Греции

Береговая охрана Греции задержала во вторник судно под украинским флагом, на борту которого находились 65 мигрантов. Об этом сообщила греческая газета Kathimerini.

Судно было остановлено в районе городка Антиррио недалеко от порта Патры, третьего по значимости в стране. По обвинению в нелегальной перевозке мигрантов арестованы три иностранных гражданина возрастом 30, 32 и 37 лет.

Арестованы еще двое подозреваемых - 36-летний грек и 37-летний иностранец, которые были водителями грузовика, ожидавшими мигрантов на берегу, отмечает Kathimerini. Гражданство задержанных не указывается.

В свою очередь местный сайт patratora.gr дает несколько иную версию событий. По предварительной информации, судно, перевозившее около 60 мигрантов, направлялось в Италию, но сбилось с курса, и капитан решил высадить перевозившихся людей в Греции. При этом не исключается и другой вариант, что капитан забрал этих мигрантов в Греции для того, чтобы перевезти их в Италию. Расследованием занимаются службы порта Патры.