Большинство украинцев поддерживают вступление в ЕС, – опрос

Большинство украинцев, которые приняли бы участие в референдуме о вступлении Украины в Европейский Союз, проголосовали бы в поддержку такой инициативы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в сентябре этогоо года.

Согласно данным опроса, обнародованным на пресс-конференции в среду в Киеве, в случае проведения референдума о вступлении в ЕС, 47,9% респондентов Украины проголосовали бы «за», 21,5% проголосовали бы против, а 11,5% — воздержались бы, и не принимали участие в голосовании. Еще 15,5% респондентов не определились, либо же отказались отвечать на этот вопрос.

Таким образом, 65,7% украинцев из тех, которые заявили о том, что примут участие в референдуме, проголосовали бы за вступление в ЕС, и, соответственно, 34,3% проголосовали бы против.

Также опрос показал региональные отличия в евроинтеграционных стремлениях украинцев. 72,2% среди всех респондентов на западе проголосовали бы за вступление, и только 9,2% — против. 47,9% респондентов центра страны проголосовали бы за вступление в ЕС, и 23% — против. На юге Украины евроинтеграционные предпочтения украинцев приблизительно одинаковы: за вступление 32,2% и против вступления — 33,8%.