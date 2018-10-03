Лидеры ЕС проведут специальную встречу по Brexit

Лидеры 27 стран Евросоюза проведут встречу по переговорам относительно выхода Великобритании из состава ЕС 17 октября — за день до решающего саммита ЕС в Брюсселе. Об этом сообщила в среду пресс-служба Совета ЕС.
«На рабочем ужине 17 октября лидеры 27 стран рассмотрят состояние переговоров с Великобританией», — говорится в заявлении Совета.
Напомним, что забуксовавшие в последнее время переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
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