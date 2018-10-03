В АП не стали опровергать ночную встречу Гриценко и Порошенко

В ответ на обращение адвоката Администрация Президента Украины не стала опровергать ночную встречу Петра Порошенко и Анатолия Гриценко в ночь на 22 августа. Об этом свидетельствует письмо руководителя Аппарата АП, опубликованное на странице Гриценко в Facebook, сообщает Голос.
Таким образом Администрация Порошенко не подтвердила, но и не опровергла факт ночной встречи двух будущих кандидатов в Президенты Украины. В письме они ограничились короткой формулировкой об отсутствии какой-либо информации по теме.
«По результату рассмотрения Вашего адвокатского запроса о пребывании А.С. Гриценка в Администрации Президента Украины в ночь с 21 августа по 22 августа 2018 года сообщаем об отсутствии информации по данному вопросу», - ответили в АП.
Напомним, это уже не первое обращение в АП с просьбой подтвердить или опровергнуть факт встречи Порошенко и Гриценко. Однако, как и сейчас, ранее в АП также отвечали, что такая информация не подлежит разглашению.
Напомним, кандидат в Президенты Украины Гриценко был замечен в АП в ночь на 22 августа, о чем свидетельствуют опубликованные в СМИ фотоснимки. При чем, как сообщают журналисты, организацией его оперативной доставки из Запорожья в столицу тогда занимался борт Виктор Медведчука. Это подтвердили сотрудники одного из аэропортов (Киева или Запорожья). Они сообщали, что рейс выполнял борт P4-GEM, который зарегистрирован на острове Аруба, в Карибском море, и принадлежит куму Президента РФ Виктору Медведчуку.
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