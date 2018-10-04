Госпогранслужба получила сотню «Renault Duster»

Государственная пограничная служба Украины продолжает плановую работу по переоснащению органов охраны границы современными образцами техники и в рамках данных мероприятий в подразделения погранслужбы отправилась очередная партия полноприводных патрульных автомобилей «Renault Duster».

«100 автомобилей „Renault Duster“ поступят в подразделения, выполняющие задачи на всех участках государственной границы Украины», — говорится в обнародованном в четверг утром пресс-службой Госпогранслужбы сообщении.

В информации отмечается, что указанные транспортные средства дадут возможность значительно повысить уровень обеспечения подразделений и увеличить их технический потенциал.