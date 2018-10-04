«Северный поток - 2» объявил конкурс на поставку труб для обхода Дании

Nord Stream 2 AG объявил конкурсные процедуры на поставку магистральной трубы для маршрута длиной порядка 70 км для обхода Дании в рамках строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», сообщил РБК генеральный директор трубного дивизиона ЧТПЗ Борис Коваленков.

По его словам, в тендере участвуют все прежние поставщики труб для Nord Stream 2. «Мы тоже в них участвуем, но кто победит и понадобится ли этот маршрут, пока непонятно. Идет предварительный конкурсный отбор и итоговый результат, будет ли этот маршрут или прежний, зависит от результатов переговоров с Данией, которые пока продолжаются», — сказал он.

Дания до сих пор не согласовала прокладку газопровода из России в своих территориальных водах. В августе оператор строительства «Северного потока — 2», Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут прокладки трубы в Дании. Он исключает проведение газопровода через территориальные воды Дании. В то же время компания-оператор подчеркивала, что подача заявки на новый маршрут не исключает предыдущий запрос на более предпочтительный вариант прокладки труб. Альтернативный маршрут длиной 175 км проходит к северо-западу от острова Борнхольм в Балтийском море и длиннее планировавшегося ранее на 36 км.

Проект «Северного потока — 2» предполагает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с уже действующим «Северным потоком». Мощность нового объекта составит 55 млрд куб. м газа в год, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.

США, Польша, Украина и некоторые другие страны выступают против строительства этого газопровода, считая его не экономическим, а политическим проектом.