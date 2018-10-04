Войти
Климкин рассказал, зачем нужно продление закона об особом статусе Донбасса
мирный процесс
Климкин рассказал, зачем нужно продление закона об особом статусе Донбасса
Кабмин определил дату начала отопительного сезона
официально
Кабмин определил дату начала отопительного сезона

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

«Северный поток - 2» объявил конкурс на поставку труб для обхода Дании

826
«Северный поток - 2» объявил конкурс на поставку труб для обхода Дании

Nord Stream 2 AG объявил конкурсные процедуры на поставку магистральной трубы для маршрута длиной порядка 70 км для обхода Дании в рамках строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», сообщил РБК генеральный директор трубного дивизиона ЧТПЗ Борис Коваленков.

По его словам, в тендере участвуют все прежние поставщики труб для Nord Stream 2. «Мы тоже в них участвуем, но кто победит и понадобится ли этот маршрут, пока непонятно. Идет предварительный конкурсный отбор и итоговый результат, будет ли этот маршрут или прежний, зависит от результатов переговоров с Данией, которые пока продолжаются», — сказал он.

Дания до сих пор не согласовала прокладку газопровода из России в своих территориальных водах. В августе оператор строительства «Северного потока — 2», Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут прокладки трубы в Дании. Он исключает проведение газопровода через территориальные воды Дании. В то же время компания-оператор подчеркивала, что подача заявки на новый маршрут не исключает предыдущий запрос на более предпочтительный вариант прокладки труб. Альтернативный маршрут длиной 175 км проходит к северо-западу от острова Борнхольм в Балтийском море и длиннее планировавшегося ранее на 36 км.

Читайте также: Кабмин разрешил всем желающим поменять старые паспорта на ID-карточки

Проект «Северного потока — 2» предполагает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с уже действующим «Северным потоком». Мощность нового объекта составит 55 млрд куб. м газа в год, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.

США, Польша, Украина и некоторые другие страны выступают против строительства этого газопровода, считая его не экономическим, а политическим проектом.

Северный поток-2
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 4 октября 2018
Среда, 3 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О прекращении «монетарного безумия» и последствиях этого

В 2019 году впервые за 10 лет может быть чистый отток за счет действий ФРС, которые не смогут быть перекрыты операциями Банка Японии при нейтралитете ЕЦБ и Банка Англии. Вступаем в новую реальность. Наверное, «ломка» рынков перед новой эпохой умеренно жесткой или даже просто нейтральной политики ведущих ЦБ мира не будет простой. Разве после 10 лет «монетарного безумия» отход от наркотической дозы может пройти легко?..
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология – в пользу «единого кандидата от Юго-Востока»

Анализ социологии показывает, почему выдвижение единого кандидата, как предлагает Медведчук - это оптимальный вариант. Единый кандидат от оппозиции позволит, с одной стороны, объединить все партии и общественные организации, действующих в интересах жителей Юго-Востока и всего русскоязычного населения в разных регионах Украины, а с другой - аккумулировать голоса всех политических проектов и движений, начиная с «За життя» и «Оппоблока». При этом кумулятивный эффект объединительных процессов политических сил Юго-Востока на фоне массового выезда из страны жителей Западной Украины может дать неожиданный результат уже в вполне обозримом будущем.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Нужно ли в Украине новое министерство инноваций и промышленности

Сейчас в Украине остро не хватает адвоката промышленного и инновационного развития. МЭРТ с этим вопросом не справляется. Несмотря на то, что ключевой задачей МЭРТ должно являться экономической развитие, это министерство преследует свои, только понятные ему интересы. И в целом создаётся впечатление, что МЭРТ ищет пути максимально выжать все возможное из текущей ситуации, вместо поиска реальных путей развития.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016