Турчинов пообещал оперативно закрыть «112 Украина» и NewsOne

Секретарь СНБО Александр Турчинов до сих пор не получил постановление парламента о телеканалах «112 Украина» и NewsOne, но как только оно поступит, то СНБО его рассмотрит. Об этом Турчинов сообщил на брифинге, передает «Укринформ».

«Как только постановление нам поступит из парламента, не вижу проблем, чтобы оперативно рассмотреть этот вопрос», — сказал секретарь СНБО.

Напомним, что Рада попросила Совет нацбезопасности и обороны применить санкции к собственникам телеканалам «112 Украина» и NewsOne.

В апреле 2018 года 99% собственности канала «112 Украина» перешли швейцарской фирме АО «Плирофориес АГ», которой владеет гражданин Германии Эдуард Катц. По данным СМИ новый менеджмент канала тесно связан с политической силой Виктора Медведчука.

В конце августа Медвудчук стал первым гостем новой программы на 112-м «Большое интервью с большим политиком».

29 августа экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что получил в управление телеканал «NewsOne».

На прошлой неделе петиция о «прекращении антиукраинской деятельности» телеканалов «112 Украина» и «NewsOne» на сайте Верховной Рады набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.