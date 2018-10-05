В России в результате ДТП погибли 11 человек

Пассажирский автобус и маршрутное такси столкнулись в Калининском районе Тверской области РФ. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате ДТП погибли 11 человек.

«Столкновение рейсового автобуса и маршрутного такси произошло в районе населенного пункта Некрасово», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.