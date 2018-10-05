Нацбанк укрепил гривну на 15 копеек

Национальный банк Украины на пятницу, 5 октября, укрепил официальный курс гривны на 15 копеек - до 28,1751 грн за доллар против 28,3201 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,4069 грн против 32,7040 грн накануне.