Новый состав ЦИК сегодня примет присягу

Верховная Рада сегодня, 5 октября, проведет церемонию принятия присяги новоизбранными членами Центральной избирательной комиссии и час вопросов к правительству. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Первым вопросом планируется присяга, далее - час вопросов к правительству и оглашение депутатских запросов.

Комиссия является полномочной с момента назначения на должность и принесения присяги не менее чем двумя третями ее состава.

Напомним, что парламент 18 сентября увеличил состав Центризбиркома с 15 до 17 человек.