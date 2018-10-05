Новый состав ЦИК сегодня примет присягу

Верховная Рада сегодня, 5 октября, проведет церемонию принятия присяги новоизбранными членами Центральной избирательной комиссии и час вопросов к правительству. Об этом говорится в повестке дня Рады.
Первым вопросом планируется присяга, далее - час вопросов к правительству и оглашение депутатских запросов.
Комиссия является полномочной с момента назначения на должность и принесения присяги не менее чем двумя третями ее состава.
Напомним, что парламент 18 сентября увеличил состав Центризбиркома с 15 до 17 человек.
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