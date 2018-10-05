Российские хакеры взломали МИД Бельгии, - СМИ

Российские хакеры, которые якобы подвергли кибератаке Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, могут быть причастны к похищению в 2014 году конфиденциального доклада МИД Бельгии по Украине, сообщило в пятницу агентство Belga.
«Федеральная прокуратура (Бельгии — ред.) изучает инциденты, произошедшие в 2014 году, когда хакеры украли конфиденциальный дипломатический доклад МИД Бельгии по Украине», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что «как и во время инцидента в Нидерландах, эти хакеры были частью военной группы (военных хакеров) APT 28». «Эта группа была вовлечена в кражу электронных писем Демократической партии в США в попытке повлиять на президентские выборы», — сообщает агентство, указывая, что Федеральная прокуратура Бельгии продолжает расследование, но официально подозреваемые не названы.
Напомним, Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.
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