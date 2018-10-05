Бывшего президента Южной Кореи приговорили к 15 годам тюрьмы за коррупцию

Суд приговорил бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении властью, к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap.
По его данным, Бак был признан виновным по семи из 16 пунктов обвинительного заключения. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 13 миллиардов вон ($11,5 млн — Ред.).
Ордер на арест Ли Мён Бака, занимавшего пост президента страны с 2008 по 2013 год, был выдан 22 марта 2018 года. В начале апреля прокуратура Южной Кореи обвинила экс-президента во взяточничестве, присвоении средств, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью, нарушении избирательного законодательства, потребовав для него 20 лет колонии. Следствие также отмечало, что Ли Мён Бак мог незаконно получать и присваивать средства (до $10,3 млн) из секретных фондов Национальной разведывательной службы, предназначенные для финансирования тайных операций.
Сам экс-президент неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, заявив, что нынешние власти страны проводят кампанию против консервативных сил под предлогом борьбы с коррупцией. Ли Мён Бак стал пятым по счету южнокорейским экс-президентом, ставшим фигурантом уголовного дела.
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