Патриарх Варфоломей может выступить в Верховной Раде

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий передал экзархам Вселенского патриарха в Украину приглашение для Варфоломея посетить Украину и выступить в украинском парламенте.

Об этом спикер заявил во время встречи с экзархами Вселенского патриарха в Украине — архиепископом Памфильським и Западной епархии Украинской православной церкви в США Даниилом, епископом Эдмонта и Западной епархии Украинской православной церкви в Канаде Илларионом, сообщает Укринформ.

«Одно из важнейших решений, которые мы ожидаем, — это решение о Томосе. Я хочу передать благодарность и от всех народных депутатов, и от всего украинского народа за то, что Вселенский патриарх откликнулся на наш призыв. Я с теплотой вспоминаю нашу встречу с ним, где мы часами проговаривали возможность предоставления Томоса Украины. Я хочу передать вам свое приглашение для Пресвятейшего Патриарха прибыть в Украину и выступить в Верховной Раде. И мы очень верим и надеемся, что решение о Томос сможем получить уже до конца этого года», — отметил председатель ВР.

Со своей стороны, епископ Илларион, обращаясь к спикеру украинского парламента отметил, что «если обстоятельства сложатся, его Святейшество посетит Украину и будет присутствовать в этой Верховной Раде».