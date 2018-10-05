Мураев передал права на канал NewsOne соратнику Медведчука

Отец нардепа Евгения Мураева Владимир передал корпоративные права на телеканал NewsOne нардепу от Оппозиционного блока Тарасу Козаку. Об этом сам Евгений Мураев сообщил в Facebook.
«Сегодня владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne стал мой товарищ и коллега Тарас Козак. Желаю ему и коллективу успеха и роста», — написал он.
В то же время Мураев не указал, на каких условиях переданы права.
Козак долгое время работал на различных должностях в Государственной таможенной службе, был там заместителем председателя, возглавлял Западную региональную таможню. Сейчас он является народным депутатом от Оппозиционного блока. В парламенте его называют ближайшим соратником Виктора Медведчука.
Как сообщалось, 29 августа экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что получил в управление телеканал «NewsOne». Портнов уже подчеркнул, что в связи со сменой собственника канала, он прекращает выполнять эту функцию.
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