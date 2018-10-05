Лукашенко посетовал на «вымирание мужиков»

Ситуация, когда 80% подлежащих призыву белорусских молодых людей получили отсрочку от армии «ненормальна». Это означает «вымирание мужиков», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает агентство БелТА.
«Почти 80% по закону в отсрочке. Кому-то по учебе, кому-то по семейным обстоятельствам.То есть мы сами приняли такие решения, что люди по закону могут не служить. Это ненормально. Знаете, мы вымираем как класс, мы вымираем как мужики», — сказал он.
Лукашенко выразил обеспокоенность, что из-за этого подавляющее большинство мужского населения в случае войны не будет уметь пользоваться оружием. Он также отметил, что белорусская армия страдает от нехватки военнослужащих. «Мы очень серьезно в течение этого года и ближайшего полугодия подумаем над тем, как сделать так, чтобы научить мужика защитить хотя бы себя и свою семью, не говоря уже о том, что он родину должен защищать», — пообещал глава государства.
Какие именно меры будут приняты, Лукашенко не пояснил.
Призывной возраст в Белоруссии — с 18 до 27 лет. Молодые люди, получившие высшее образование, служат 12 месяцев, остальные — 18. Выпускники военных кафедр находятся в войсках полгода, а в случае призыва — 12 месяца на офицерских должностях.
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