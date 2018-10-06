СМИ сообщили об атаке российских хакеров на исламский канал в Британии

Российская военная разведка в июле 2015 года совершила кибератаку на британский исламский телеканала Islam Channel. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на представителя телеканала.
Как отмечается в сообщении, хакеры взяли под контроль всю компьютерную систему и инфраструктуру вещателя. «У них был полный контроль. Они могли видеть все, что мы делали. Много недель мы не могли отсылать или получать электронную почту. Мы чувствовали себя беспомощными», — рассказал собеседник издания. По его словам, последствия от кибератаки напоминали о себе пять месяцев, пока специалисты из британской разведки не удалили хакеров из системы.
В The Islam Channel отметили, что руководители телеканала не знали о вмешательстве в его работу, пока представители властей не сказали им о хакерской атаке. «Они сказали нам, что это не был хакер-любитель, а кто-то на государственном уровне, однако не уточнили название страны», — отметил представитель телеканала. Всего британским спецслужбам потребовалось несколько месяцев, чтобы противостоять этой атаке, рассказал собеседник издания.
Британские неназванные чиновники подтвердили газете, что целью атаки был Islam Channel.
Издание отмечает, что телеканал был основан в 2004 году. Он ведет трансляцию на Россию, Азию, Европу и Африку. Канал осуществляет бесплатное круглосуточное вещание из пригорода Лондона. Мотивы атаки на Islam Channel неясны.
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