ПАСЕ рассмотрит поправки в регламент, которые позволят вернуться российской делегации

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе осенней сессии в Страсбурге, которая стартует 8 октября, обсудит поправки в регламент организации, усложняющие процедуру лишения права голоса национальных делегаций.

«На осенней сессии в Страсбурге 8-12 октября 2018 года Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обсудит вопрос об укреплении процесса принятия решений в отношении полномочий национальных делегаций и голосования», — говорится в сообщении, поступившем в субботу в «Интерфакс».

Речь идет о проекте резолюции, принятие которого позволит восстановить полноценное участие российской делегации в ПАСЕ. Ожидается, что доклад о внесении изменений в регламент организации будет заслушан 9 октября.

Ранее сообщалось, что подготовленные на рассмотрение Ассамблеи поправки не вводят запрет на лишение национальных делегаций их прав, в том числе права голоса, но несколько усложняют санкционирую процедуру. Например, оспорить полномочия делегации, согласно предлагаемым изменениям, можно будет не большинством голосов, как это предусмотрено в настоящее время, а двумя третями.

18 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором назвала политически мотивированной подготовку решения ПАСЕ об изменении процедуры Ассамблеи в части отмены возможности обжаловать полномочия национальных делегаций по сути или существенного усложнения порядка такого обжалования.

Снятие ограничительным мер с делегации Российской Федерации в ПАСЕ в обход резолюций будет означать признание Ассамблеей своей политической несостоятельности и вынудит украинский парламент пересмотреть основы и механизмы сотрудничества с ПАСЕ, заявила Рада.