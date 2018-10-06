ПАСЕ рассмотрит поправки в регламент, которые позволят вернуться российской делегации

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе осенней сессии в Страсбурге, которая стартует 8 октября, обсудит поправки в регламент организации, усложняющие процедуру лишения права голоса национальных делегаций.
«На осенней сессии в Страсбурге 8-12 октября 2018 года Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обсудит вопрос об укреплении процесса принятия решений в отношении полномочий национальных делегаций и голосования», — говорится в сообщении, поступившем в субботу в «Интерфакс».
Речь идет о проекте резолюции, принятие которого позволит восстановить полноценное участие российской делегации в ПАСЕ. Ожидается, что доклад о внесении изменений в регламент организации будет заслушан 9 октября.
Ранее сообщалось, что подготовленные на рассмотрение Ассамблеи поправки не вводят запрет на лишение национальных делегаций их прав, в том числе права голоса, но несколько усложняют санкционирую процедуру. Например, оспорить полномочия делегации, согласно предлагаемым изменениям, можно будет не большинством голосов, как это предусмотрено в настоящее время, а двумя третями.
18 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором назвала политически мотивированной подготовку решения ПАСЕ об изменении процедуры Ассамблеи в части отмены возможности обжаловать полномочия национальных делегаций по сути или существенного усложнения порядка такого обжалования.
Снятие ограничительным мер с делегации Российской Федерации в ПАСЕ в обход резолюций будет означать признание Ассамблеей своей политической несостоятельности и вынудит украинский парламент пересмотреть основы и механизмы сотрудничества с ПАСЕ, заявила Рада.
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Як, що ПАРЄ створить умови повернення РФ, то це зневажання до Міжнародного права, які Рф порушує не зважаючи ні на що. То це узаконить анексії територій, збиття цивільних літаків, хім. атаки... Тоді ПАРЄ -грош ціна в базарний день.