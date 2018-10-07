Украина заработала на рапсе и орехах 11,5 миллиарда долларов

За январь-август 2018 года экспорт продукции аграрного сектора составляет 11,5 млрд долларов или 37,3% от общего экспорта Украины.

Об этом рассказала заместитель Министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, передает пресс-служба ведомства.

«Украинский агроэкспорт вырос на 65,6 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и составляет 11,5 млрд долларов», — сообщила Трофимцева.

«Рост показателей произошел, в основном, за счет таких товарных позиций как: семена рапса, пшеница, мясо и субпродукты домашней птицы, яйца, орехи, сливочное масло, шоколад и другие товары», — добавила она.

По ее словам, в тройке лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых продуктов остаются зерновые культуры, а это 36,6% от общего аграрного экспорта, масла — 25,1%, и семена масличных культур — 9,4%.

Ключевыми покупателями в региональной структуре экспорта являются страны Азии — с долей 43,6%, Европейского Союза — 31,4% и Африки — 13,3%.

Напомним, по результатам января-августа 2018 года экспорт товаров аграрной и пищевой промышленности из Украины в ЕС превысил 3,6 млрд долларов.