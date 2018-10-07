В Одессе стреляли второй раз за сутки: ранен мужчина

В субботу днем в результате стрельбы в центре Одессы ранен мужчина. Как сообщает полиция Одесской области, сообщение о происшествии поступило около 12.45.

«По предварительной информации, неизвестные лица совершили в сторону прохожего выстрел из пистолета Флобер. Мужчина получил ранение и был госпитализирован», — отметили в полиции.

Позже там добавили, что в результате выстрела пострадавший, 1989 года рождения, получил травматическое непроникающее ранение бедра. Его состояние удовлетворительное.

«В настоящее время полицейскими установлен автомобиль, на котором скрылись злоумышленники. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия», — говорится в сообщении.

Отметим, что в субботу вечером в Киевском районе Одессы во время остановки на светофоре злоумышленники расстреляли автомобиль и скрылись с места происшествия. Позже полиция задержала злоумышленников.