Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 8 октября 2018, укрепил официальный курс гривны на 9 копеек - до 28,0848 грн за доллар против 28,1751 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,3144 грн против 32,4069 грн 5 октября.