Украина увеличила импорт угля на 20%

Украина в январе-сентябре 2018 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 20% (2 млн 605,829 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 15 млн 640,564 тыс. тонн.

По данным Государственной фискальной службы (ГФС), уголь импортирован на сумму $2 млрд 191,755 млн, что на 15,4% больше, чем в январе-сентябре-2017 ($1 млрд 899,818 млн).

При этом из РФ поступил уголь на $1 млрд 374,726 млн (доля в импорте — 62,72%), США — на $670,564 млн (30,59%), Канады — на $86,933 млн (3,97%), других стран — на $59,532 млн (2,72%).