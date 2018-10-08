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Турция хочет обыскать посольство Саудовской Аравии

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МИД Турции повторно вызвал саудовского посла Валида Абдель Карима аль-Хариджи в связи с пропажей журналиста Джамаля Хашкаджи и запросил разрешение на обыск генконсульства королевства в Стамбуле. Об этом сообщил в понедельник телеканал NTV.

4 октября аль-Хариджи уже посещал МИД республики в связи с требованием турецкой стороны предоставить объяснения по ситуации с пропавшим журналистом. Он перестал выходить на связь после того, как 2 октября посетил генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

В субботу саудовские дипломаты пригласили корреспондентов агентства Reuters в здание генконсульства и, как проинформировала газета Sozcu, провели короткую экскурсию по диппредставительству, в том числе по ряду служебных помещений.

Ранее советник президента Турции Ясин Актай сообщил газете Hurriyet о «наличии сведений о том, что саудовский журналист мог быть убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле». Он добавил, что полиция и другие силовые структуры проводят всестороннее расследование. По словам Актая, «есть записи с камер, на кадрах которых видно, как Хашкаджи входил в генконсульство, но записей его ухода из диппредставительства найти не удалось».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что 15 человек из Саудовской Аравии, включая нескольких официальных лиц, якобы прибыли в Стамбул на двух самолетах и вошли в консульство в тот самый день, когда там находился Хашкаджи. Согласно сведениям агентства, позднее они покинули страну.

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Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе пишет статьи для газеты The Washington Post, в которых анализирует ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая о проблемных аспектах деятельности властей и критикуя Эр-Рияд.

Саудовская Аравия, Турция
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