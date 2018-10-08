Российский производитель «Градов» будет выпускать холодильники и самовары

Основной производитель боеприпасов для российских вооруженных сил концерн «Техмаш» вложит более 2 млрд руб. (примерно 30 млн долларов) в собственное производство холодильников.

«Мы разработали несколько инвестиционных программ. По бытовым и медицинским холодильникам стоимость проекта составляет почти 2 млрд руб. и предусматривает наращивание производства в два раза. По расчетам к 2025 году планируемая ежегодная выручка от продаж этой продукции может составить 17,5 млрд руб.», — рассказал агенству РБК гендиректор холдинга Владимир Лепин.

Входящий в «Техмаш» ОАО «ПОЗиС» (Завод имени Серго), по словам Лепина, уже сейчас выпускает 47% продукции гражданского назначения, прежде всего это специализированные медицинские холодильные и морозильные приборы. Основная военная продукция «ПОЗиС» — боеприпасы для малокалиберной артиллерии, в частности комплексов «Шилка» и «Тунгуска».

Кроме того, «Техмаш» выпускает самовары и планирует производить оборудование для пивоварения.

Еще один проект с инвестиционным бюджетом более 1 млрд руб. «Техмаш» реализует на базе АО «Ленинградский механический завод им. К.Либкнехта». Предприятие, специализирующееся на производстве подкалиберных снарядов для бронетехники («Заколка», «Надежда» и «Манго»), сейчас осваивает изготовление гидроцилиндров, монтажного и насосного оборудования.