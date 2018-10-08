В СБУ рассказали, сколько поймали российских террористов

Украинские спецслужбы за последние два года предъявили обвинения в терроризме 154 гражданам Российской Федерации, из них 22 осуждены. Об этом заявил в понедельник глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.
По его словам, в 2016 — 2018 годах СБУ предотвратила 27 террористических актов, якобы организованных спецслужбами РФ и сторонниками самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Предъявили обвинение 154 гражданам РФ, в суд отправили обвинительные акты относительно 60 и уже осуждены 22 гражданина РФ», — заявил он.
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