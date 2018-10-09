Нацбанк оставил курс гривны без изменений

Национальный банк Украины на вторник, 9 октября, установил официальный курс гривны на уровне 28,0879 грн за доллар против 28,0848 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,2393 грн против 32,3144 грн накануне.