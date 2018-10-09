В Украине снова начали расти цены

Инфляция на потребительском рынке в сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,9%, с начала года — 5,6%. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

Как отмечается, на потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,6%.

«Больше всего — на 14,1% — подорожали яйца. На 3,3-1,4% выросли цены на хлеб, сало, продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, рис, масло. В то же время, на 2,9-0,2% подешевели фрукты, овощи, сахар», — говорится в сообщении.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, в том числе табачные изделия — на 1,1%, алкогольные напитки — на 0,4%. Одежда и обувь подорожали на 8,6%, в частности, обувь — на 9,9%, одежда — на 7,9%.

Кроме того, рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошло главным образом за счет повышения тарифов на водоснабжение на 1,1%, канализацию — на 0,9%.

«Повышение цен на транспорт в целом на 2,8% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 5,4%», — сообщает Госстат.

Напомним, что в августе Госстат зафиксировал нулевую инфляцию.