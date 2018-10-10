Нацбанк оставил курс гривны без изменений

Национальный банк Украины на среду, 10 октября 2018 года, установил официальный курс гривны на уровне 28,0814 грн за доллар против 28,0879 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,1111 грн против 32,2393 грн накануне.