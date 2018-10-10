Минфин одолжил еще 6 миллиардов

Министерство финансов 9 октября на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 1,476 миллиарда гривен, 127 миллионов долларов и 30 миллионов евро. Об этом сообщает FinClub.
Согласно данным министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 70, 175, 266 и 546 дней со средневзвешенной доходностью 19%, 18,5%, 18,5% и 18,5% годовых, соответственно.
Средства в долларах привлечены посредством продажи облигаций на 252, 462 и 477 дней с доходностями 7%, 7,5% и 7,5% годовых, в евро – 238 дней с доходностью 4,6% годовых.
В Минфине отметили, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 6,016 млрд грн.
Отметим, что на прошлом аукционе Министерство финансов повысило ставку размещения 9-месячных долларовых облигаций внутреннего госзайма до 7% годовых, хотя до этого две недели отказывалось продавать их с доходностью свыше 5,95% годовых.
7 августа Министерство финансов по результатам планового аукциона разместило гривневые и валютные облигации внутреннего государственного займа на общую сумму более 10 миллиардов гривен.
Самую крупную сумму в 2018 году от размещения ОВГЗ было привлечено 27 марта - 20,3 млрд гривен.
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