Нацбанк укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 11 октября, укрепил официальный курс гривны на 8 копеек - до 28,0029 грн за доллар против 28,0814 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,2033 грн против 32,1111 грн накануне.